Da ist Musik drin

Die Veranstaltungsagentur Poppconcerts ist nun Partner des TV-Schulprojekts KLASSE!

Was haben eine lokale Veranstaltungsagentur und das größte

regionale Schulprojekt gemeinsam? Bei beiden ist Musik drin und beide bewegen Massen. Seit 2003 haben am Volksfreund-Schulprojekt KLASSE! (und der seit 2009 existierenden Grundschulvariante Mini-KLASSE!) rund 115 000 Schüler teilgenommen. Auf der anderen Seite gibt es bereits seit 1995 Poppconcerts in Trier – und pro Jahr besuchen über 100 000 Fans die von der Agentur organisierten Veranstaltungen. Nun wurde Poppconcerts zum siebten KLASSE!-Partner.

„Ich habe KLASSE! seit vielen Jahren verfolgt und halte das Projekt für überaus wichtig, um Kinder an das Medium Zeitung heranzuführen. Im Online-Zeitalter gehört auch die Haptik des Zeitunglesens dazu, wenn man sich informieren will“, sagt Dorothee Schmitt-Wallraff, Büroleiterin von Poppconcerts. Die Agentur arbeitet schon seit vielen Jahren in vielen Bereichen mit dem Volksfreund zusammen, nun auch, um Schüler fürs Zeitunglesen zu begeistern.

„Viele junge Menschen lernen dank KLASSE! professionellen Journalismus zu schätzen. Sie erkennen, was gut recherchierte Informationen sind und übernehmen nicht einfach häufig falsche Infos ungefiltert aus dem Internet“, sagt Geschäftsführer Oliver Thomé.

Poppconcerts wurde 1995 von Ingo Popp gegründet und firmiert seit 2007 unter dem heutigen Namen. Seitdem war das Trierer Unternehmen Veranstalter von über 1000 Konzerten und Events für komplett

unterschiedliche Zielgruppen. „Unsere Bandbreite reicht von Veranstaltungen mit 100 Besuchern bis hin zu 35 000 Fans beim Wolfgang-Petry-Openair 1999“, sagt

Schmitt-Wallraff. Weitere Höhepunkte waren 2013 die Toten-Hosen-Open-Airs am Bostalsee mit jeweils 25 000 Besuchern. Dort und am Losheimer See veranstaltet Poppconcerts seine großen Open-Air-Konzerte auch heute noch, daneben war es auch die Agentur, die die römischen Stätten Triers wie Kaiserthermen oder Amphitheater für Konzerte und Events bespielte. Gemeinsam mit der Trierer Tourismus Marketing (TTM) ist Poppconcerts Veranstalter des Festivals „Porta hoch drei“ in Trier.

Die wichtigsten Spielstätten in Trier sind die Arena (ebenfalls Partner von KLASSE!) und die Europahalle, daneben sind es die Conlog-Arena Koblenz sowie die Saarlandhalle in Saarbrücken, in der saarländischen Hauptstadt haben die Trierer auch noch eine Filiale. Bei Poppconcerts arbeiten elf Mitarbeiter, darunter drei Auszubildende (Veranstaltungskaufleute).

Im Rahmen von KLASSE! wird Poppconcerts Schulklassen unter anderem einen Blick hinter die Kulissen von Großveranstaltungen geben. Und dann gibt es noch ein besonderes Ziel, wie Thomé, erklärt: „Wir wollen versuchen, dass Schüler auch einen bekannten Künstler einmal kennenlernen und interviewen können.“