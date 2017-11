Da ist was faul im Modehaus Murx

Das Theaterstück "Paranormal Festivity" von der Schmit-Z Family überzeugt auf ganzer Linie - gibt es den Menschen doch ein Fünkchen Hoffnung für die Weihnachtszeit. Christian Sprau

Trier Seltsame Dinge gehen vor sich im Modehaus Murx. Kurz vor Heiligabend verkündet der Modehausbesitzer Edelhard von Hofstetter: "Nie wieder Weihnachten!" Als das Ehepaar Josef und Maria bei ihm um eine Bleibe gegen Arbeit bittet, wird den Zuschauern schnell klar, dass Hofstetter etwas Heimtückisches plant. Er will alle Weihnachtsfiguren in seinem Keller einsperren, so dass die Menschen das Fest der Familie und Liebe vergessen. Ob ihm das gelingt? Also bitte, das wird hier natürlich nicht verraten.

"Paranormal Festivity" von Philipp Gonder und Berthold Hirschfeld ist eindeutig von Charles Dickens "A Christmas Carol" inspiriert. Jedoch kann man auch andere Einflüsse wie "How the Grinch stole Christmas" von Dr. Seuss und "Das kalte Herz" von Wilhelm Hauff bemerken.

Mit einer variantenreichen Szenenkomposition und einer pointierten Darstellung seiner Charaktere gelingt der rasante Tonwechsel im Stück gut. Ob amüsant und leichtfertig oder bitterböse mit rabenschwarzem Humor: Unterhaltsame Gesellschaftskritik mit lokalem Bezug gelingen dem Duo Gonder und Hirschfeld auf jeden Fall.

Auch die Tanz- und Musikeinlagen unterbrechen das Stück nie unnötig, sondern helfen dabei, die Stimmung zu lockern. Ein weiterer Pluspunkt: Die Charaktere können auf diese Weise ihre Persönlichkeit ausbauen.

Besonders Caroline Hermes bringt mit ihrem amerikanischen Akzent als Santa Claus und ihrer herrlich komischen Stimme für den Lebkuchenmann das Publikum zum Lachen.

Stefan Grandadam-Kronauer punktet mit charismatischem Feingefühl und dem nötigen Bombast in seiner Darstellung von Käthe von Horten/dem letzten Einhorn.

Und dann sind da auch Klaas Michel, Ingo Könen, Marco Kimmlingen, Kerstin Wiwie und Nicolas Grandadam unbedingt zu erwähnen, die den Haupt- und Nebencharakteren eindrucksvoll Leben einhauchen.

Die einfallsreiche Mischung aus Drama, Satire und Komödie wird am Ende vom Publikum mit einem kräftigen, zehnminütigen Dauerapplaus und lauten Jubelrufen gewürdigt - zu recht.

Extra: WEITERE AUFFÜHRUNGEN DES STÜCKS



"Paranormal Festivity" wird in der Tufa in Trier am 25. November, 1. Dezember und 2. Dezember aufgeführt. Für den 1. Dezember sind noch Tickets im Schmit-Z erhältlich. Die anderen Termine sind mittlerweile ausverkauft.