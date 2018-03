Damit die Rente stimmt

() Viele Informationen zur Rente gibt es im Februar bei Veranstaltungen der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz in der Auskunfts- und Beratungsstelle, Herzogenbuscher Straße 54 in Trier:

Am 6. Februar beim Thema „Jeder Monat zählt! Bausteine für meine Rente“ geht es darum, welche Zeiten für die Rente wichtig sind und wie man diese nachweisen kann.

Am 20. Februar geht es beim Thema „Altersrenten: Wer? Wann? Wie(viel)?“ um die Voraussetzungen für eine Altersrente, mögliche Rentenabschläge und deren Ausgleich durch Sonderzahlungen, den flexiblen Übergang in die Rente, wann Rentner in die Krankenversicherung der Rentner aufgenommen werden und vieles mehr.

Am 27. Februar lautet das Thema „Selbstständig? Richtig und gut rentenversichert“. Dabei geht es um den sozialen Schutz Selbstständiger, um Beitragszahlung und Fristen sowie um die Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung für Selbstständige.

Beginn all dieser Veranstaltungen ist jeweils um 16.30 Uhr. Die Teilnahme an den Informationsveranstaltungen ist kostenlos. Eine Anmeldung ist jedoch erforderlich unter der Telefonnummer 0651/145500, per Fax unter der Nummer 0651/14550 50 oder auch per E-Mail an folgende Adresse:

⇥aub-stelle-trier@drv-rlp.de