(red) Weihnachten ist zwar vorbei aber es schadet nie, zu wissen, was da überhaupt gefeiert wird – schließlich wird das Fest auch dieses Jahr gefeiert.

Die Kunsthistorikerin Kathrin Baumeister bietet deshalb an diesem Sonntag, 7. Januar, eine Familienführung durch das Stadtmuseum Simeonstift in Trier mit dem Titel „Wie das Christkind in die Krippe kam“ an. Sie beginnt um 11.30 Uhr.

Die Teilnahme kostet einen Euro pro Person; für Kinder bis zwölf Jahre ist sie kostenlos. Nach der Führung gibt es eine kleine kulinarische Überraschung für die Familien.