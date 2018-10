später lesen Diskussion Das Gemeinwohl an erster Stelle Teilen

Mehr als 30 Menschen kamen zum ersten Treffen der Gemeinwohlgruppe für alternative Politik in Trier in die Tuchfabrik. Jörg Arolf Wittig hielt einen einführenden Vortrag über die Gemeinwohlökonomie im Allgemeinen und die Aktivitäten verschiedener Regionalgruppen in Rheinland-Pfalz.