Das Land macht sich wetterfest – Auftakt in Trier

In diesem und auch in den vergangenen Jahren hatten heftige Unwetter in fast allen rheinland-pfälzischen Regionen verheerende Folgen für die Menschen und Kommunen. Unter dem Titel „Starkregen – Rheinland-Pfalz macht sich wetterfest“ informiert das Umweltministerium gemeinsam mit Vertretern der Versicherungswirtschaft sowie der Verbraucherzentrale bei vier Veranstaltungen in verschiedenen Regionen über die Möglichkeiten und Bedingungen einer Elementarschadenversicherung.