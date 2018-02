Alles Gute zum 104. Geburtstag: Das Rezept für ein langes Leben

Regina Poss aus Trier-Euren feiert 104. Geburtstag im Kreis ihrer Familie. Die Jubilarin zeichnet sich durch Offenheit, Sanftmut und Liebe zum Karneval aus. Von Lisanne Dornoff

Die Suche nach dem Rezept für ein langes Leben treibt viele Wissenschaftler und Ärzte um. Bei Regina Poss aus Trier-Euren sind es offenbar die Aktivität bis ins hohe Alter und die Familie als Basis. Mit 95 Jahren ist sie noch in der Bütt aufgetreten, hat bis zum 100. Lebensjahr gestrickt und gehäkelt. Vor zwei Jahren lebte sie noch allein in ihrem Elternhaus in der Reulandstraße. Begeisterung, Lebensfreude und Humor waren dabei ihre stetigen Begleiter.

Geboren wurde die gelernte Schneiderin am 25. Februar 1914. Sie wuchs mit drei Schwestern auf. Nach dem Tod ihres ersten Mannes heiratete sie ihre Jugendliebe und kann nun neben drei Töchtern und einem Sohn auf sieben Enkel, sieben Urenkel und einen Ururenkel blicken. Obwohl Regina Poss erwiesenermaßen kein langweiliges Leben geführt hat, behauptet sie von sich selbst: „Ich hab ja noch nicht viel erlebt.“

Dabei erinnert sich ihre älteste Tochter Käthe (80) noch gut: „Unser Zuhause war immer ein Haus der offenen Tür.“ Ihre Mutter habe „gerne gebacken, gerne gekocht und alle bewirtet”. Die Jubilarin sei schon immer sehr gesellig und offen gewesen. Sie war in der Eurener Pfarrgemeinschaft und der Frauengemeinschaft aktiv.

Zu ihrem ehrenamtlichen Engagement hat sie eine ganz bestimmte Herzensangelegenheit motiviert: „Segne alle Menschen, segne alle Welt, dass endlich Frieden einkehrt in dieser ach so großen Welt“, verkündet die Jubiliarin mit beeindruckender Lautstärke. „Ich war immer für Frieden“, betont sie. „Gestritten habe ich nie.“

Ihre beiden ältesten Töchter wohnen ebenfalls in Euren und sind regelmäßige Besucher im Altenheim in der Eurener Straße, wo Regina Poss seit zwei Jahren lebt. Eifrig eilen die beiden 70- beziehungsweise 80-Jährigen bei der Geburtstagsfeier von Gast zu Gast, so dass der Eindruck entsteht: Hier liegt die Langlebigkeit in der Familie. Tatsächlich starb die Mutter von Regina Poss erst kurz vor ihrem 104 Lebensjahr. Die Schwester der Jubilarin wurde ebenfalls 104. Jahre alt.

Als Eurens Ortsvorsteher Hans-Alwin Schmitz noch ein eigenes Gedicht in Eurener Mundart über Heimat vorgetragen hat und alle Verwandten und Freunde beisammensitzen, kann Regina Poss mit ihren Gefühlen nicht mehr zurückhalten: „Unser schönes Trier, wie lieb ich dich!”

Auf die Nachfrage, dass Euren ihr dabei wohl ganz besonders am Herzen liege, antwortet Regina Poss verschmitzt: „Das kann sich ja noch ändern!“ Sie scheint noch viel geplant zu haben.