später lesen Kundgebung Demonstration in Trier gegen Angriff auf syrische Kurden FOTO: Klaus Kimmling / TV FOTO: Klaus Kimmling / TV Teilen

Twittern

Teilen



Bis zu 400 Menschen haben laut Polizei am Donnerstag in der Trierer Innenstadt an einer Demonstration teilgenommen, um gegen den türkischen „Angriffskrieg gegen syrische Kurden“ zu protestieren.