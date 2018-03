Den eigenen Horizont im Ausland erweitern

(red) Ein Jahr lang eine andere Kultur kennenlernen, in einem sozialen Projekt arbeiten und dabei den eigenen Horizont erweitern: Das alles bietet ein Freiwilligendienst im Ausland. Interessierte können sich noch bis zum Freitag, 26. Januar, bei den Sozialen Friedensdiensten im Ausland (SoFiA) im Bistum Trier bewerben. Die Projekte und Länder sind vielfältig: In Brasilien mit Kindern mit Behinderung arbeiten, in Bolivien Bildungsarbeit leisten, sich in Ruanda für den Umweltschutz und Anti-Aids-Kampagnen einsetzen, oder in Rumänien alte Menschen betreuen. Die Einsatzstellen gibt es in Asien, Lateinamerika, Afrika und Osteuropa. Bei SoFia werden die Freiwilligen durch ein Seminarprogramm intensiv auf den Einsatz vorbereitet und auch währenddessen gut betreut.