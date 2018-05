Der Bronze-Marx in Mini-Format

(rm.) Gelungene Überraschung: Eine Miniatur der Bronzestatue auf dem Simeonstiftplatz hat die hochrangige chinesische Delegation, die China bei den Karl-Marx-Feierlichkeiten in Trier vertritt, als Gastgeschenk mitgebracht. Enthüllt wurde der Mini-Marx am Freitag im Rahmen eines Empfangs in der Beletage des Palais Walderdorff, bei der Vizeminister Guo Weimin (rechts) sich ins Goldene Buch der Stadt Trier eintrug. Außerdem auf dem Foto: Chinas Botschafter in Berlin, Shi Mingde (links). Auch die kleine Statue sei ein Symbol der Freundschaft zwischen der Volksrepublik und Deutschland, betonten die Gäste.⇥ Foto: Roland Morgen