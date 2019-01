Gibt es bald einen neuen Club an der Porta? Der Trierer Sebastian Würth sammelt derzeit Spenden im Internet, um das Projekt umsetzen zu können. Erste Details zum geplanten Club verrät er bereits.

Rund 1600 von 9000 anvisierten Euro sind bereits seit Ende Dezember zusammengekommen. Gemeinsam mit einer Reihe Mitstreiter will er in einem Keller an der Porta Nigra Techno, Punk, Indie, Acoustic, Funk, HipHop, Goa, Reggae, Jazz, Blues und andere Genres spielen. Der 24-Jährige ist selbst DJ und bereits vielen Trierern als Gründer des Trierer Unverpacktladens bekannt. Einen Namen gibt es auch schon: Rita – Rabatz in Triers Altstadt.

Kommen die geplanten 9000 Euro zusammen, wollen Würth seine Mitstreiter davon zunächst Soundanlage, Lichtanlage, Lüftungsanlage, Thekenausstattung, Toiletten und andere Teile der Ausstattung kaufen, die Grundvoraussetzung für eine Eröffnung sind.

Weitere Infos zu dem Projekt und zum aktuellen Spendenstand gibt es unter www.startnext.com/rita