Eislaufbahn: Stadt startet Vergabewettbewerb und prüft andere Standorte

Konkurrenz belebt das Geschäft

Winter in Trier ohne Eislaufbahn? Geradezu unvorstellbar. Sie ist eine Bereicherung, ein Frequenzbringer in den Nix-los-in-der-Fußgängerzone-Wochen nach dem Weihnachtsmarkt, ein Trostpflaster für alle, die der stillgelegten Eissporthalle in der Diedenhofener Straße nachtrauern. Und sie ist das einzige noch übrig gebliebene Element der Aktion „Winterliches Trier“, die der damalige OB Klaus Jensen einst ins Leben gerufen hat, eben um der saisonüblichen Tristesse entgegenzuwirken. Bahnbetreiber Eric Naunheim – engagierter „Trierer Jung’“, bestens vernetzt und mit den notwendigen Kontakten zu Sponsoren ausgestattet – war für die Stadt ein guter und verlässlicher Partner. Dennoch ist es richtig, dass das Rathaus nun in Sachen Schlittschuhspaß alles zurück Anfang stellt und neue Möglichkeiten und Konzepte auslotet. Denn das dient nicht zuletzt der eigenen Absicherung. Ein transparentes Vergabverfahren wird diejenigen beruhigen, die glauben, manche Investoren bekämen in Trier alles, was sie wollten.

Nicht zuletzt die Eisläufer dürften die Gewinner sein. Wettbewerb und Konkurrenz beleben das Geschäft – und machen das Angebot attraktiver.

⇥r.morgen@volksfreund.de