Im August sollen die Bauarbeiten für die Sporthalle starten

Ortsbeirat in Kürze:

Nach der dreimonatigen Test-Sperrung der Bornewasserstraße werde die Verwaltung die Ergebnisse sichten und bewerten, sagt Ortsvorsteher Rainer Lehnart. Auf der nächsten Beiratssitzung soll das Thema auf der Tagesordnung stehen.

Mehrere Bürger haben sich in der Einwohnerfragestunde über den Verkehrszustand in der Korumstraße zwischen Zum Pfahlweier und Auf der Weismark beschwert. Trotz Anliegerstraße und Tempo 30 gebe es zu viel und vor allem zu schnellen Verkehr in der Siedlung (ausführlicher Bericht folgt).

Der Beirat hat den Antrag der Stadtverwaltung zur Reduzierung der Ortsteilbudgets einstimmig abgelehnt.