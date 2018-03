Der Preis ist heiß

Freunde, war das eine Woche! Ihr habt ja vielleicht im TV oder auf volksfreund.de gelesen, dass mir die Trierer Viezbruderschaft ihre Ehrenporz verliehen hat. Was habe ich mich gefreut, auch wenn ich aus privaten Gründen nicht bei der Verleihung dabei sein konnte. Ich sag’s euch, so ein Preis, der gibt ganz schön Auftrieb! Meine guten Vorsätze: dem TV schöne Kolumnen schreiben, Bärbel öfter mal Blumen mitbringen, mehr Viez trinken (und Bärbel deshalb noch mehr Blumen mitbringen).

Ich finde, dass überhaupt viel mehr Preise verliehen werden sollten. Ein paar Kandidaten gefällig? Den goldenen Champagnerkelch verleihe ich der UBT. 1359,10 Euro hat sich die damals noch siebenköpfige FWG-Fraktion 2014 ein Arbeitsessen kosten lassen. Beim Drei-Finger-Joe waren die wohl nicht... Die weiteren vom Rechnungshof für ihre Abrechnungspraxis gerügten Fraktionen bekommen jeweils ein Gramm Blattgold, das sich die Mitglieder auf ihre Flieten streuen können - das Auge isst schließlich mit! Apropos: Gülden ist auch der Abschlepphaken, den Ordnungsdezernent Thomas Schmitt von mir bekommt. Maju, überall sieht man Damen und Herren vom Ordnungsamt mit Knöllchen-Geräten durch die Stadt strömen. Und wie oft mittlerweile abgeschleppt wird: Ein Mann der Tat, dieser Saarländer. Hauptsach gudd kassiert!

Für Baudezernent Andreas Ludwig gibt’s dieses Mal leider nur einen Trostpreis: die bronzene Zapfsäule. Weil er sich zwar sehr vehement, aber auch sehr erfolglos für den Rückbau der Blauen Lagune in der Ostallee eingesetzt hat. Am meisten Trost spenden dürfte ohnehin das Sixpack Bier, das in dieser Auszeichnung enthalten ist.

Meine schöne Ehrenporz will ich meiner Gattin Bärbel widmen. Denn mal ehrlich: Die Frau ist toll. Sie weiß alles besser, passt auf, dass ich nicht in der Kneipe versacke, und treibt mich bei der Haus- und Gartenarbeit zu Höchstleistungen an. Ihr wisst ja: Hinter jedem erfolgreichen Viez-Kolumnisten steht eine zeternde Frau.

Prost, sagt euer Jupp!