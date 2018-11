Der Zeitplan für den Straßenbau in Trier steht

Schwerpunkte für Radler und Fußgänger

Hier setzt der Stadtrat neue Schwerpunkte: Ost-Anbindung an den Hauptbahnhof für Fußgänger; bessere Anbindung des Hauptbahnhofs an die Porta Nigra für Fußgänger und Radfahrer bei gleichzeitiger ÖPNV-Beschleunigung; Neugestaltung des Bahnhof-Vorplatzes mit Ausweisung eines Bereichs für Fernbusse; Lückenschluss Rad-City-Ring Süd/Engelstraße und Neugestaltung der Kreuzung Engelstraße/Nordallee sowie der Radwegeführung Simeonstiftplatz von Süden nach Norden; Lückenschluss der Achse Kürenzer Straße/Metternichstraße für Fußgänger und Radfahrer auf dem Moselbahngelände; barrierefreie Anbindung der City an den Moselfuß- und Radweg über die Krahnenstraße und die Johannesstraße durch eine Unterführung des Krahnenufers; Ausbau des Moselradwegs beidseits der Mosel; Querung der Hafeneinfahrt mittels Fuß –und Radbrücke; Moselufer entlang der Jugendherberge, Bereich Eurener Straße/Hornstraße; Radweg-Anschluss in den Moselauen im Bereich Messepark; Wasserbilliger Straße in Zewen.

Die Stadtverwaltung erarbeitet im Auftrag des Stadtrats ein Zehn-Jahres-Konzept und schreibt dieses jährlich fort.