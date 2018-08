Trier feiert die Deutschland-Tour als großen Erfolg

Früher Samstagnachmittag in Trier: Die Tour ist weg, das Peloton hat Trier verlassen und fährt seine dritte Etappe über Konz und Saarburg ins saarländische Merzig. Triers Oberbürgermeister wirkt enorm entspannt und erfreut. „Wir können bereits jetzt festhalten, dass sich der enorme Organisationsaufwand absolut gelohnt hat“, sagt Wolfram Leibe dem TV. „Die Deutschland-Tour ist perfekt gelaufen, alles hat hervorragend funktioniert. Die vielen ehrenamtlichen und professionellen Helfer und Einsatzkräfte haben großartige Arbeit geleistet.“

Leibe unterstreicht die Wirkung und Bedeutung einer solchen Großveranstaltung. „Das bringt Trier in die Schlagzeilen und wirbt für die Attraktivität unserer Stadt. Andererseits hilft es auch, auf einer breiten Basis Verständnis und Zustimmung für den Radsport in Trier zu finden.“ Der Veranstalter der Tour, die Amaury Sport Organisation (ASO), habe am gestrigen Freitag, dem Haupttag der Tour, 30 000 Zuschauer gezählt. „Das sind mehr als in Koblenz und Bonn“, sagt Leibe.

Die dritte Etappe der Deutschland-Tour endet heute voraussichtlich um 17 Uhr im saarländischen Merzig. Das Rennen wird auf dem Viehmarkt live übertragen, dort läuft auch das Begleitprogramm weiter. Heute Abend spielen ab 19 Uhr Nico Mono und Oazo live.