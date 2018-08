140 Teilnehmer, 924 Kilometer: Starkes Ergebnis bei Benefiz-Radtour in Trier

Das Benefiz-Radeln in Trier übertrifft alle Erwartungen. Die Ehrenamtsagentur erhält 5000 Euro.

Die Ansage ist klar: Wenn alle Teilnehmer binnen 30 Minuten insgesamt 500 Runden schaffen, spendet Lotto Rheinland-Pfalz der Trierer Ehrenamtsagentur 5000 Euro. „Wenn wir also 100 Leute zusammenbekommen, die im Schnitt fünf Runden zurücklegen, dann klappt’s“, hofft Maylin Müllers, Leiterin des städtischen Orgateams der Deutschland-Tour. Das, was dann tatsächlich herauskommt, lässt sie jubeln: Die 140 Teilnehmer des inklusiven Spendenradelns im Rahmen der Deutschland-Tour absolvieren den einen Kilometer langen Rundkurs in einer halben Stunde 924-mal. Ziel übererfüllt – trotz schwieriger Bedingungen auf der Strecke, die der des Silvesterlaufs entspricht. Viele Fußgänger ignorieren die Absperrungen. Folge: gefährliche Situationen, erzwungene Ausweichmanöver und Vollbremsungen, wie sie Anja Reinermann-Matatko laut eigenem Bekunden „gleich mehrfach hinlegen musste, um Zusammenstöße zu vermeiden. Das Ordnungspersonal hätte energisch dazwische gehen müssen.“

So mancher der Lokalpolitiker, die für den guten Zweck kräftig in die Pedale treten – Bürgermeisterin Elvira Garbes, Baudezernent Andreas Ludwig und einige Stadtratsmitglieder – kommt dem Volk in diesem Fall näher, als allen Beteiligten lieb sein konnte.

Wieder am Viehmarkt angekommen, ist der Ärger verraucht. Lotto-Rheinland-Pfalz-Chef Jürgen Häfner überreicht dem strahlenden Ehrenamtsagentur-Geschäftsführer Carsten Müller-Meine den 5000-Euro-Scheck. Was passiert mit dem Geld? „Wir wollen es großteils in unsere Öffentlichkeitsarbeit investieren und unter anderem unsere Homepage gründlich überarbeiten, sagt Müller-Meine. Von der Idee einer inklusiven Velo-Tour für jedermann durch die Fußgängerzone ist er „absolut begeistert. Das könnte man doch glatt jedes Jahr machen.“

Bei ihrer Premiere ist die Benefizaktion Teil des Deutschland-Tour-Rahmenprogramms, das ansonsten am Flying-Grass-Carpet auf den Viehmarkt über die Bühne geht. Mit Public Viewing des Profi-Radrennens auf großer LED-Bildwand und Livemusik ab dem späten Nachmittag. Auch am morgigen Samstag steht das Geschehen auf dem großen grünen Kunstrasen ganz im Zeichen des Radsports. Besucher sind bei freiem Eintritt ab 12 Uhr willkommen. Die Übertragung der dritten Tour-Etappe (Trier-Merzig) startet um 15.30 Uhr. Für 17 Uhr hat sich die DJK Trassem mit einer Trailvorführung angesagt. Live-Musik kommt von Nico Mono (19.30 Uhr) und Oazo (20.30 Uhr).

Der Sonntag ist der letzte der zehn Tage des Flying Grass Carpet in Trier. Infos online: kulturkarawane.de