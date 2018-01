Die Berufsbildenden Schulen in Trier informieren über ihre Bildungsgänge

Beginne ich eine Ausbildung oder möchte ich weiter zur Schule gehen? Kann ich als Berufstätiger die Fachhochschulreife oder das Abitur erlangen oder mich berufsqualifizierend fortbilden? Welche Schule ist die richtige für mich? Die vier Berufsbildenden Schulen in Trier bieten Informationsveranstaltungen an, die Schülern, Eltern und Interessierten einen Überblick über mögliche Bildungsgänge geben.

Die Beruflichen Gymnasien bieten dazu folgende Termine an:

Fachrichtung Gesundheit und Soziales, Montag, 29. Januar, 17 Uhr, BBS Ernährung, Hauswirtschaft und Sozialpflege, Deutschherrenstraße 31, Raum 020.

Fachrichtung Wirtschaft, Dienstag, 30. Januar, 17 Uhr, BBS Wirtschaft, Irminenfreihof 9, Aula.

Fachrichtung Technik, Mittwoch, 31. Januar, 18 Uhr, BBS Balthasar-Neumann-Technikum, Paulinstraße 105, Eingangshalle.

Fachrichtung Gestaltungs- und Medientechnik, Donnerstag, 1. Februar, 18 Uhr, BBS Gestaltung und Technik, Langstraße 15, Raum F1 101.

Die Beruflichen Gymnasien führen nach der zehnten Klasse als gymnasiale Oberstufe in drei Jahren zur Allgemeinen Hochschulreife.

Eine Alternative zu den Beruflichen Gymnasien stellen die doppelt qualifizierenden Höheren Berufsfachschulen dar: Schüler erwerben eine vollschulische Berufsqualifikation (Staatlich geprüfte/r Assistent/in) und können - in Verbindung mit einem Praktikum - die Allgemeine Fachhochschulreife erlangen.

Die Höheren Berufsfachschulen laden zu folgenden Veranstaltungen ein:

Fachrichtung Mediengestaltung und Medienmanagement, Mittwoch, 24. Januar, 18 Uhr, BBS Gestaltung und Technik, Langstraße 15, Raum F1 101.

Fachrichtungen Hauswirtschaft, Sozialassistenz, Textil und Modedesign, Montag, 29. Januar, 18.30 Uhr, BBS Ernährung, Hauswirtschaft und Sozialpflege, Deutschherrenstraße 31, Raum 020.

Fachrichtungen Fremdsprachen und Bürokommunikation, Organisation und Officemanagement, Rechnungslegung und Controlling, Dienstag, 30. Januar, 18.30 Uhr, BBS Wirtschaft, Irminenfreihof 9, Aula.



Außerdem wird informiert zu folgenden Bildungsgängen:

Berufsfachschulen I und II (Abschluss: Berufliche Grundbildung,

Qualifizierter Sekundar­abschluss I; Vollzeit):

Fachrichtung Ernährung und Hauswirtschaft/Sozialwesen und

Gesundheit/Pflege, Dienstag, 30. Januar, 18 Uhr, BBS Ernährung, Hauswirtschaft und Sozialpflege, Deutschherrenstraße 31, Raum 105, erster Stock.

Fachrichtung Technik (Holztechnik, Metalltechnik) und Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung: Infos über Sekretariat, Abteilungsleitung und die Internetpräsenz.

Berufsoberschulen I (Abschluss: Fachhochschulreife; Vollzeit) und Duale Berufsoberschule (Abschluss: Fachhochschulreife; Teilzeit):

Fachrichtungen Technik, Gestaltung, Montag, 22. Januar, 18 Uhr, BBS Gestaltung und Technik, Langstraße 15, Raum F1 101

Fachrichtung Gesundheit und Soziales, Dienstag, 30. Januar, 19.15 Uhr, BBS Ernährung, Hauswirtschaft und Sozialpflege, Deutschherrenstraße 31, Raum 105, erster Stock.

Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung, Infos über Sekretariat, Abteilungsleitung und Internet.

Berufsoberschule II (Abschluss: Allgemeine Hochschulreife/Abitur; Vollzeit):

Fachrichtungen Technik, Wirtschaft und Verwaltung, Gesundheit und Soziales, Dienstag, 23. Januar, 18 Uhr, BBS Gestaltung und Technik, Langstraße 15, Raum F1 101.

Fachschule für Technik (Abschluss: Staatlich geprüfte/r Techniker/in):

Fachrichtungen Medizintechnik, Automatisierungstechnik, Bautechnik, Elektrotechnik, Maschinenbau, Technische Gebäudeausrüstung und Technische Betriebswirtschaft (Vollzeit oder berufsbegleitend in Teilzeitunterricht),

Dienstag, 30. Januar, 18 Uhr, BBS Balthasar-Neumann-Technikum, Paulinstraße 105, Eingangshalle.

Fachschule Sozialwesen (Abschluss: Staatlich anerkannte/r

Erzieherin/Erzieher mit FH-Reife RLP; Staatlich anerkannte/r

Heilerziehungspflegerin/Heilerziehungspfleger mit FH-Reife in RLP;

Staatlich geprüfte/r Fachwirtin/Fachwirt für Organisation und Führung, Schwerpunkt Sozialwesen):

Fachrichtung Sozialpädagogik (Vollzeit oder berufsbegleitend in

Teilzeitunterricht), Dienstag, 30. Januar, 18 Uhr, BBS Ernährung, Hauswirtschaft und Sozialpflege, Deutschherrenstraße 31, Raum 020, Erdgeschoss.

Fachrichtung Heilerziehungspflege (berufsbegleitend in Teilzeitunterricht), Dienstag, 30. Januar, 18 Uhr, BBS Ernährung, Hauswirtschaft und Sozialpflege, Deutschherrenstraße 31, Raum 020, Erdgeschoss.

Fachrichtung Organisation und Führung (berufsbegleitend in Teilzeitunterricht), Dienstag, 30. Januar, 18 Uhr, BBS Ernährung, Hauswirtschaft und Sozialpflege, Deutschherrenstraße 31, Raum 020, Erdgeschoss.

Fachschule Wirtschaft (Abschluss: Staatlich geprüfte/r Betriebsfachwirt/in; Staatlich geprüfte/r Betriebswirt/in):

Fachrichtung Betriebswirtschaft und Unternehmensmanagement

(berufsbegleitend in Teilzeitunterricht), Infos über Sekretariat, Abteilungsleitung und Internetpräsenz.



Fachschule Technik (Abschluss: Staatlich geprüfte/r Techniker/in):

Fachrichtung Holztechnik, Schwerpunkt Möbel- und Raumgestaltung (Vollzeit), Infos über Sekretariat, Abteilungsleitung und Internetpräsenz.

Weitere Informationen zu den Bildungsgängen und Aufnahmeanträge sind in den Sekretariaten oder im Internet (www.bbs-ehs-trier.de, www.bbsw-trier.de, www.bnt-trier.de, www.bbsgut-trier.de) erhältlich.

(red)