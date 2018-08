Die Deutschland-Tour in Trier: Nur einen Tag lang herrschen die Radler

Die Deutschland-Tour kommt nach Trier und wird zu dem Erfolg, den die Fans und die Chefebene im Rathaus sich gewünscht haben. Organisatorisch läuft alles rund, der Endspurt wird mörderisch spannend.

Es ist wie ein Blick in eine alternative Realität, eine andere Welt. Keine Autos rollen auf den Straßen, keine Motoren dröhnen. Nur das leise Surren nicht motorisierter Zweiräder ist zu hören. Einen Tag lang gehört die Autostadt Trier tatsächlich den Radfahrern – den Profis ebenso wie den Hobby-Radlern.

Natürlich ist dieser Zustand eine Ausnahme: Die Deutschland-Tour erreicht am Freitag die Stadt Trier. Das Feld der Profis fährt von Bonn düber die Eifel nach Trier und dreht dort eine Extrarunde über den Petrisberg. Die Stadt muss mehr als 100 Straßen zeitweise sperren, der Organisationsaufwand ist enorm. Doch alles läuft professionell ab, getragen auch von dem Interesse und der Begeisterung Tausender.

Das Zentrum des Geschehens ist die Herzogenbuscher Straße, die am Nachmittag zur Zieleinfahrt wird. Sie ist ab Freitagmorgen von der Hospitalsmühle bis zum Verteilerkreisel komplett gesperrt. Die Autofahrer sind vorgewarnt, sie weichen aus. Der große Verkehrsstress bleibt aus.

Das Umfeld der Arena wird zu einem Mini-Erlebnispark für kleine Radfahrer. Am Vormittag ist es noch ruhig, doch ab der Mittagszeit stehen die Minis Schlange, um auf dem Parcours fahren oder an einem Rennen teilnehmen zu dürfen. Auf Leinwänden verfolgen die Fans die Live-Übertragung der Etappe und sehen, wie das Feld durch Neumagen-Dhron (Landkreis Bernkastel-Wittlich) rollt oder sich die Steigung bei Naurath/Wald (Verbandsgemeinde Hermeskeil) hinaufquält.

Am Nachmittag wird es ernst. In einer sehr gut koordinierten Aktion sperren die Stadt und die Polizei die zur Strecke gehörenden Straßen ab. Die Trierer Extrarunde führt von der Herzogenbuscher Straße über die Serpentinen der Sickinger Straße hinaus zum Petrisberg und wieder zurück. Viele Hauptachsen der Stadt Trier sind betroffen, viele Pendler auf dem Weg ins Wochenende müssen ausweichen. Natürlich wird es eng an manchen Stellen, aber auch hier eskaliert die Lage nicht. Die Polizei meldet keine besonderen Vorkommnisse.

Während alle auf die Profis warten, gibt es mittendrin im Tour-Fieber immer wieder diesen Blick in die andere Realität. Gruppen von Radfahrern nehmen die Angebote im Begleitprogramm an und rollen am Tag der Tour über die autobefreiten Straßen. Trier, die Stadt der Radler. Ein krasser Gegensatz zum gewohnten Alltag.

Und dann ist es soweit. Das Feld kommt über Korlingen (Verbandsgemeinde Ruwer) nach Trier und rollt schließlich zum ersten Mal über die Herzogenbuscher Straße. Die Fans stehen dicht an dicht, es wird mächtig laut. Die Extrarunde zum Petrisberg beginnt.

Und diese Runde hat es in sich. Vor der Arena sind alle Augen auf die Leinwand gerichtet, auf der sich ein packender Zweikampf abspielt. Die Fans fiebern dem Moment entgegen, in dem die beiden Führenden – der Niederländer Tom Dumoulin und der Deutsche Maximilian Schachmann – in die Herzogenbuscher Straße hineinschießen und den Kampf um den Sieg entscheiden. Kopf an Kopf rasen sie heran – und Schachmann macht es. Der 24-Jährige gewinnt die zweite Etappe der Deutschland-Tour.

Für die Kräfte der Stadt Trier und der Polizei geht der Einsatz am heutigen Samstag weiter. Um 11.45 Uhr startet das Peloton vor der Porta Nigra zu einer Bummelrunde durch die Innenstadt zur Mosel. Auf der B 51 in Höhe der Abbiegung zur Pellinger Straße wird das Rennen dann wieder ernst, dann geht es weiter in Richtung Süden durch Konz und Saarburg (siehe Info) bis ins saarländische Merzig. Die Deutschland-Tour endet am Sonntag in Stuttgart.

FOTO: Friedemann Vetter

FOTO: Friedemann Vetter

FOTO: TV / Christa Weber