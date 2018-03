Die Heuschrecken proben den Aufstand

Die Karnevalsgesellschaft feiert ihr Ordensfest in den Trierer Viehmarktthermen unter einem politischen Motto.

(red) Was passt besser im Karl-Marx-Jahr als ein politischer Leitsatz im Karneval? Unter dem Sessions-Motto „HEUropa – Revolution der Narren“ hat die Karnevalsgesellschaft (KG) Heuschreck ihr Ordensfest veranstaltet. Mehr als 200 Karnevalisten und Honoratioren aus Politik und Wirtschaft erhielten den Sessionsorden, der vom Trierer Baudezernenten und Senator der Gesellschaft, Andreas Ludwig, vorgestellt wurde. Im Rahmen der Veranstaltung wurde der zurückgetretene Präsident Harald Reusch zum Ehrenpräsidenten der Gesellschaft ernannt. Weitere Ehrungen gingen an die langjährigen Mitglieder Gerhard Kress, Edith Bretz, Willi Morbach und Hanne König.

Zum ersten Mal in seiner Funktion als Präsident der Gesellschaft begrüßte Niko Mohr die Gäste, darunter die geschäftsführende Bundesministerin für Familie, Katharina Barley, der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe und das frisch inthronisierte Trierer Stadtprinzenpaar Anja I. und Peter I.

Der Sessionsorden wurde von Baudezernent Andreas Ludwig im Rahmen seiner Ordensrede vorgestellt. Gestaltet wurde der Orden dieses Jahr zum ersten Mal von Schülern des Oberstufenkurses in Bildender Kunst des Sankt-Josef-Gymnasiums Biesdorf. Einen vielversprechenden Einblick in das neue Sitzungsprogramm gab der Heuschreck-Chor, der zwei Lieder der neuen Session zum Besten gab. Besonders feierlich wurde es bei der Ehrung der langverdienten Mitglieder. Hanne König, über 20 Jahre Schriftführerin, erhielt den BDK-Orden in Gold mit Brillanten – die höchste Auszeichnung, die man als Karnevalist überhaupt erhalten kann. Weiter geehrt wurden Gerhard Kress (ATK-Orden), Edit Bretz (BDK-Orden in Gold) und Willi Morbach (BDK-Orden in Gold).

Die von ihren Vorstandsämtern zurückgetretenen Vorstände Peter Hendricks, Ulrich Dempfle, Hajo Konrad und Johannes Kaschenbach wurden mit einer eigens vom Trierer Künstler Hans Hase gestalteten Skulptur in Form einer Heuschrecke für ihre Verdienste geehrt. Marika Reusch, die seit vielen Jahren keine Veranstaltung unfotografiert ließ, erhielt die Golden Kamera der KG Heuscheck – ein Preis, der eigens für Sie kreiert wurde. Senatspräsident Hermann Sperber hieß dann feierlich Pia Spätgens im Senat der KG Heuschreck willkommen.

Sie wurde zur neuen Senatorin ernannt. Den Abschluss der Veranstaltung bildete die Ernennung von Harald Reusch, langjähriger Präsident der Gesellschaft, zum Ehrenpräsidenten der Gesellschaft. Der amtierende Präsident Niko Mohr verlas die eigens von Hubert Ludwig, dem „kleinen Mann“, verfasste Laudatio, der krankheitsbedingt verhindert war.

Der Sitzungskarneval der KG Heuschreck startet am 27. Januar in der Europahalle. Tickets für die Veranstaltung können auf www.ticket-regional.de erworben werden.

Eine Fotostrecke zum Ordensfest finden Sie unter www.volksfreund.de/fastnacht