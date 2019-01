Ruwerer werden zu Nordmännern: Sie begegnen Vampiren, Freddie Mercury und dem Hausmeister der Kanzlerin. Von Noah Drautzburg

Zu den Titelmusiken von „Wickie“ und „Fluch der Karibik“ betraten die Protagonisten die Bühne in der Grundschule Ruwer. Unter dem Motto „Ruwer außer Rand und Band – die Wikinger ziehen durch das Land“ nahmen sie auf der Kappensitzung des KV Ruwer rund 200 Gäste mit auf eine Reise, die abwechslungsreicher kaum sein könnte. Die vereinseigenen Garden sorgten für Stimmung, garniert mit so absurden wie pointierten Büttenreden.

Der erst 13-jährige Leon berichtete von den „wirklich wichtigen Problemen des Lebens. Als Eidechsenfänger wurde er engagiert, um die Reptilien von dort umzusiedeln, wo bald ein neuer Radweg entstehen soll. Ein reales Vorhaben, das sich die Stadt einiges kosten lässt. (der TV berichtete). Dabei könnte der örtliche Kindergarten das Geld viel besser brauchen, fand er. So konstatierte er am Ende seiner Rede: „Am Geld für die Eidechsen kann man wohl nichts mehr lenken, doch beim nächsten Geldregen auch an die Kinder mal denken.“ Hausmeister Thomas wurde nach seiner letzten Rede als Schulhausmeister gefeuert und durch das Arbeitsamt an den Bundestag vermittelt. Als sich die Bundeskanzlerin versehentlich auf der Toilette einschließt, kommt so einiges zu Tage.

Die Gasteinlagen des Chaosteams Don Bosco und des Showtanzpaars aus Schweich veranlasste das Publikum zu stehendem Applaus und „Zugabe-Rufen“, ehe die frisch zusammengestellte Showtanz-Gruppe „Mixed Emotions“ den stimmungsvollen Schlusspunkt des Abends setzte. Sie tobten bei einem Queen-Medley mit Staubsauger und Kinderfahrrädern, als Rockstar und Opernsängerin über die Bühne. Die Sitzung war damit beendet, doch der Abend ging zu Musik von „Et quant Orchester“ und DJ Fritz vom gelben Helm erst richtig los.

Beim Ruwerer Karnevalsumzug am Dienstag, 5. März, wird es ein Wiedersehen mit vielen Akteuren des Abends geben.

Die Akteure: Petra und Christian Mergens (Anfangsmoderation), Helena Longen (Solomariechen), Kinder- und Jugendgarde des KV Ruwer, Matthias Longen (2. Vorsitzender und Moderator), Prinzenpaar Nadine I. und Patrick I., Leon Christen und Hausmeister Thomas (beide Büttenredner), Marie Hillrichs und Duncan Scholer (Showtanzpaar Schweich), Chaosteam Don Bosco, Mixed Emotions: Sabine Hüser, Andrea Lenz, Charly Schlimpen, Harald Simmer, Herbert Hüser, Katharina Gans, Katharina Lenz, Leon Christen, Lothar Bauer, Ottmar Hermann, Markus Christen, Silke Christen, Sophie Gans, Ute Frisch, Leonie Ackermann, Ronja Knauer. Tanzmedley Ruwer: Milena Helbing, Shaline Hosalla, Kim Lauterbach, Paula Kickertz