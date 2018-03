Die närrische Kupp hebt ab

Der Ayler Karneval steht ganz im Zeichen der Luftfahrt. Doch auch die VG-Fusion wird, nun ja, karnevalistisch aufgearbeitet.

Die Abflughalle des Ayler Jugendheims ist schneller fertig als der Berliner Flughafen. Der Karnevalsverein Närrische Kupp (KVNK) schaffte den Umbau in Windeseile. Rund 200 Narren gingen bei der Sonntagssitzung mit in die Luft.

Die Organisatoren hatten an alles gedacht: Sogar „K“-Tüten waren an jedem Platz zu finden. Zum Glück war das Programm so gut, dass sie niemand benutzen musste.

Am Eingang wurden alle Passagiere vom Sicherheitspersonal kontrolliert, per Scanner, wie an jedem Flughafen heutzutage. Nicht ganz nüchterne Piloten und tanzende Stewardessen gibt es allerdings nur bei der Airline des KVNK.

Ein fester Bestandteil der Sitzung ist der Dorfbote Johannes Geltz. Er rechnete mit den Querelen um die Ayler Feuerwehr ab und kritisierte die Fusion von Saarburg und Kell: „Der neue Bürgermeister wird doch nach der Einwohnerzahl bezahlt. Das Kopfgeld steigt also.“

Waldtraud und Mariechen, Patrick Schons und Kerstin Rommelfanger, planten nicht nur viele Flug­reisen sondern sogar schon ihre Beerdigung mit der Grabinschrift: „Wer erben will, kann auch gießen“.

Es wirkten mit: Sitzungspräsident: Christoph Schäfer; Regisseur: Helge Mangerich; Elferrat- Leitung: Johannes Geltz, mit Unterstützung der Senatoren und der KFD Ayl; Bambinis Trainerin : Miriam Meller und Svenja Vitus; Tanzgruppe Trainerin: Mona Zehren und Lara Schumacher; Garde-Trainerin: Lisa Jäger und Jasmin Geltz; Showtanz: Janina Brosius, Anna-Lisa Vacek, Daniela Schons, Mona Zehren, Jasmin Geltz, Lara Schumacher, Myriam Meller, Maike Jäger, Lisa Jäger, Eva-Marie Feith; Büttenredner: Dorfbote Johannes Geltz; Waltraud und Mariechen: Patrick Schons und Kerstin Rommelfangen; Zwei Freundinnen: Steffi Geltz und Hedwig Kaudy; Tanzschüler: Felix Weber; Pilot: Manuel Meyer; Mädels on Tour: Sabrina Schons, Kerstin Rommelfangen, Susi Stocky, Julia Kaypinger, Christina Geltz, Kristien Brosius Tanzmariechen: Jasmin Weber; 7St´Ayl: Tobias Schons, Tom Schmitt, Nico Kaypinger, Kevin Roos, Marc Rommelfangen, Julian Burg, Trainerin: Maike Jäger;Musik: Fastnachtband - Nau Gemischt; Hofkapelle- Leitung: Dieter Schmitz; Technik-Leitung: Mathias Vacek; Maske: Elke Kaypinger, Steffi Schmitz, Christine Schäfer, Trixi Braun; Bühnenbild Leitung: Tom Schmitt.

Weitere KVNK- Termine: Fastnachtsparty mit „Langer Mütze“, am Samstag, 3. Februar, 19.11 Uhr; Kinder- und Jugendsitzung, Freitag, 9. Februar, 15.11 Uhr; Kappensitzung, am Samstag, 10. Februar, 19.11 Uhr; Fastnachtsumzug, Rosenmontag, 14.11 Uhr.