Der Marketing Club Trier-Luxemburg (MCTL) hat im Kasino am Kornmarkt in Trier in einem Festakt sein 30-jähriges Clubbestehen gefeiert.

Seit seiner Gründung im Jahr 1988 und mit seinen rund 150 Mitgliedern ist es dem Club gelungen, wirkungsvoll das Marketingsbewusstsein in Wirtschaft und Gesellschaft der Region zu verankern.

Die Vereinigung zählt zu den größten Wirtschaftsverbänden in der Region und im Deutschen Marketing Verband. Er bietet Marketingtreibenden in der Region eine einzigartige Begegnungsplattform mit Austauschmöglichkeiten rund um Marketing & Vertrieb. Als vor 30 Jahren eine kleine Gruppe um Walter Göbel, den ehemaligen Vertriebsdirektor der Bitburger Brauerei, den Verein gründet, ahnte niemand, dass der Grundstein für eine der angesehensten Netzwerkplattformen für Marketing gelegt wurde.

Seitdem werden Jahr für Jahr monatlich Veranstaltungen rund um Marketing und Vertrieb organisiert, die über 12 000 Teilnehmer zu Vorträgen, Betriebsbesichtigungen und Workshops gewinnen konnten. Sechs Präsidenten führten den Club, darunter der heutige Ehrenpräsident Walter Göbel und Bernd Neisen.

In einer Talkrunde, moderiert von der langjährigen Geschäftsführerin Hiltrud Zock, ließen die beiden viele Meilensteine Revue passieren und berichteten von den Anfängen.

Für den Deutschen Marketing Verband überreichte Walter Göbel dem aktuellen Vorstand eine Auszeichnung zum 30-jährigen Bestehen.

Geschäftsführerin Solange Mühlhahn und Präsident Thomas Stiren nahmen die Trophäe stellvertretend entgegen. Auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer zollte der Vereinigung eine „beachtliche Erfolgsgeschichte“: „Aus einer kleinen, visionären Idee am Anfang hat sich der Club inzwischen zu einer festen Größe in der Region und darunter hinaus grenzüberschreitend auch im Großherzogtum Luxemburg entwickelt.“

Neben dem eigenen Clubprogramm führt der Marketing Club einmal im Jahr gemeinsam mit der Vereinigung Trierer Unternehmer (VTU) und dem Kreis Junger Unternehmer Trier (KJU) die größte Speaker-Veranstaltung mit mehr als 500 Besuchern durch.

Auf der neu gestalteten Internet-Seite www.mctl.eu werden für interessierte Unternehmer und Führungskräfte ausführliche Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung angeboten.