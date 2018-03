Stress im Hotelbett

„Unser Haus ist vorübergehend bis zum 31. März wegen Renovierungsarbeiten geschlossen.“ Dieses Schild hängt an der Eingangstür des Altstadthotels neben der Porta Nigra. Der Hinweis auf Renovierungsarbeiten in dem seit Jahresbeginn geschlossenen Hotel hat eine heiße Diskussion ausgelöst. Inhaber und Geschäftsführer Artur Friedrich (83) erntete jede Menge Kritik, denn er selbst hat die Schließung völlig anders begründet: Der massive Rückgang der Reservierungen für das Jahr 2018 habe ihn bewogen, das Haus vorerst zu schließen — und die Hauptursache dieses Rückgangs sei die Bettensteuer (der TV berichtete am 9. Januar).

Warum also verweist ein Schild auf Renovierungsarbeiten? Artur Friedrich, der auch das Hotel Römischer Kaiser direkt neben dem Altstadthotel führt und zu den größten Immobilienbesitzern Triers zählt, stellt sich den Fragen des TV.

„Es werden zurzeit keine Renovierungsarbeiten durchgeführt“, teilt Friedrich schriftlich mit. „Das Altstadthotel bleibt bis auf weiteres geschlossen. Da wir die weitere Entwicklung abwarten wollen, haben wir das Schild angebracht.“ Damit sagt er: Die Botschaft auf dem Schild ist falsch und nennt nicht den wahren Grund der Schließung.

Der Unternehmer hält seine Vorwürfe aufrecht: Die Bettensteuer sei die Ursache eines drastischen Rückgangs der privaten Reservierungen für das Jahr 2018. „Die Buchungen der privaten Gäste sind weiter über 50 Prozent rückläufig. Hier spielen die Buchungsportale und die Reiseveranstalter eine entscheidende Rolle.“

Eine Schließung des Hotels Römischer Kaiser sei allerdings nicht geplant, sagt Friedrich. „Zurzeit sieht es so aus, dass wir die beruflichen Übernachtungen alle im Römischen Kaiser unterbringen können.“

Die Bettensteuer gilt seit dem 1. Januar. Jeder Gast, der in Trier eine Übernachtung aus privaten Gründen bucht, zahlt seitdem einen Aufschlag von 3,5 Prozent auf den Preis für eine Nacht, maximal werden sieben Nächte berechnet. Wer beruflich unterwegs ist und im Rahmen einer Dienstreise in Trier übernachtet, ist von der Bettensteuer befreit.

Artur Friedrich hat bereits mehrmals betont, dass diese 3,5 Prozent zu einem dreistelligen Betrag werden können, wenn die Gäste als Reisegruppe nach Trier kommen. Ein aus Sicht anderer Hoteliers nachvollziehbares Argument? „Durchaus“, sagt Andrea Weber, die Chefin des Hotels Deutscher Hof in der Südallee. „Das ist ein sehr preissensibler Markt, diese Leute rechnen sehr spitz“. Es sei jedoch ihrer Ansicht nach noch viel zu früh für eine erste Bilanz. „Wir werden erst in drei bis vier Monaten wissen, ob die Bettensteuer sich negativ auf die Umsätze auswirkt.“

In ihrem Hotel habe es bisher noch keine negative Resonanz privater Übernachtungsgäste gegeben. Aber ein anderes Thema mache ihr Sorgen, sagt Weber. „Und zwar der enorme Erfassungsaufwand.“

Jeder Gast müsse befragt werden, ob er dienstlich oder privat unterwegs ist. Beruflich bedingte Übernachtungen müssen mit einem Schreiben der Firma oder zumindest deren Adresse belegt werden. „Denn wir müssen später gegenüber der Stadt Trier unsere Abrechnungen natürlich genau belegen“, betont die Chefin des Deutschen Hofs. Die Stadt wird die Steuer vierteljährlich veranlagen.

Das Hotel Deutscher Hof gibt die Bettensteuer an seine Gäste weiter, doch das ist keine Pflicht. Das Haus kann den Aufschlag von 3,5 Prozent auf die Übernachtung auch selbst zahlen – so macht es das Hotel Paulin in Trier-Nord. „Wir haben lange überlegt, wie wir es machen sollen“, sagt Chefin Nancy Reichert. „Aber wir können diesen Riesenaufwand, der mit der Bettensteuer zusammenhängt, nicht leisten. Deshalb zahlen wir sie vorerst selbst.“

Reichert kritisiert die neue Steuer. „Die Stadtverwaltung und der Stadtrat stellen sich das alles wesentlich einfacher vor, als es ist.“ Außerdem widerspreche die mit der Bettensteuer verbundene Befragung des Gastes gegen einen absoluten Grundsatz des Hotelgewerbes – der Diskretion. „Es gibt Gäste, die es als sehr unangenehm empfinden, genau angeben und belegen zu müssen, ob sie dienstlich oder privat unterwegs sind“, sagt Nancy Reichert.

Alexander Ambre leitet das noch relativ junge Stadthotel Ante Porta in der Paulinstraße. „Wir wenden die Bettensteuer seit dem 1. Januar an und geben sie an die Gäste weiter“, sagt er. „Beschwerden gab es bisher keine.“ Auch Ambre bestätigt den hohen Erfassungsaufwand. „Da macht die Stadt es sich sehr einfach.“ Ob die neue Abgabe die Buchungen tatsächlich negativ beeinflusst, werde erst in einigen Monaten klar sein.

Wie reagieren die großen Hotelketten auf die Bettensteuer? Das Mercure-Hotel an der Porta-Nigra-Kreuzung gehört zur französischen Accor-Gruppe, die mit mehreren Markennamen – darunter Mercure und Ibis – in 95 Ländern vertreten ist. „Wir können heute noch keine Einschätzung abgeben, ob die Bettensteuer einen Einfluss auf das zukünftige Buchungsverhalten unserer Gäste haben wird“, sagt General Manager Anja Ahnen.