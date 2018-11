Die Stadt prüft Bauwerke – deshalb werden folgende Straßen gesperrt

Anfang November werden wird die Sicherheit mehrerer Brücken und Lärmschutzwände in Trier untersucht. Das hat spürbare Auswirkungen auf den Verkehr.

Es werden folgende Bauwerke überprüft und folgende Straßen gesperrt:

Bahnüberführung Zum Löschert im Stadtteil Quint: Die Brücke ist bereits in der Nacht von Samstag, 3., auf Sonntag, 4. November, zwischen 22 bis 5 Uhr voll gesperrt geworden.

Römerbrücke: Die Prüfung beginnt am heutigen Montag, 5. November, 8.30 Uhr, und dauert bis Dienstag, 6. November, 17 Uhr. Der Verkehr wird auf einer Länge von 20 Metern einspurig an der Wanderbaustelle vorbeigeführt.

Napoleonsbrücke an der Bitburger Straße (B 51): Während der Überprüfung am Mittwoch, 7. November, von 8.30 bis 16 Uhr, steht in beiden Richtungen nur eine Fahrspur zur Verfügung.

Bahnrampe am westlichen Römerbrückenkopf: Während der Untersuchung in der Nacht von Donnerstag, 8., auf Freitag, 9. November, wird der Verkehr zwischen 23 und 5 Uhr auf einer Länge von 20 Metern einspurig an der Wanderbaustelle vorbeigeleitet.

Ascoli-Piceno-Straße: Im Abschnitt zwischen Lindenstraße und Alter Zurmaiener Straße werden am Freitag, 9. November, von 8.30 bis 16 Uhr die Lärmschutzwände überprüft. Zunächst in Fahrtrichtung stadtauswärts und später stadteinwärts entfällt auf einer Länge von 20 Metern entlang der Wanderbaustelle jeweils eine der beiden Fahrspuren.