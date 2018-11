Hier haben Fahrradfahrer Vorrang

Das rote Band ist durchtrennt: Oberbürgermeister Wolfram Leibe übergibt Triers erste Fahrradstraße den Zweiradfahrern. „Das ist ein wichtiger Schritt“, kommentiert Triers Baudezernent Andreas Ludwig die Eröffnung.

FOTO: Mechthild Schneiders

FOTO: Mechthild Schneiders

Die Fahrradstraße verläuft von der Südallee über die Eberhard-, Zell- und Kraus- bis zur Hohenzollernstraße in Trier Süd in beiden Richtungen. Leibe bezeichnet das neue Angebot als schönen Kompromiss für alle Verkehrsteilnehmer. „Wir verbannen die Autofahrer nicht.“ Und auch für die Fußgänger ändert sich nichts. Der einzige Unterschied: Die Radfahrer haben Vorrang. Sie dürfen dort auf der Mitte der Fahrbahn oder auch nebeneinander fahren. „Die Sicherheit und Attraktivität des Fahrradverkehrs braucht solche Angebote.“

In der Fahrradstraße gilt Tempo 30, und sie ist vorfahrtsberechtigt. Die Kreuzungen zu Gilbert- und Saarbrücker Straße sind entsprechend beschildert, die Kreuzung zur Nikolausstraße ist umgestaltet – mit einer abknickenden Vorfahrt von der Eberhard- in die Zellstraße. Verbessert wurde auch die Situation an der Kreuzung zur Hohenzollernstraße, die nun besser einsehbar ist.

Für Anliegerautos bleibt die Straße geöffnet. Das Bewohnerparken bleibt bestehen – es sind auch keine Parkplätze weggefallen. In der Eberhardstraße gilt wie gehabt die Einbahnstraßenregelung in Richtung Südallee.

Radfahrer dürfen dort auf der Mitte der Fahrbahn oder auch nebeneinander fahren. Und die Fahrradstraße berechtigt an Kreuzungen zur Vorfahrt. Das bedeutet, dass die Kreuzung zur Nikolausstraße umgestaltet wird – mit einer abknickenden Vorfahrt von der Eberhard- in die Zellstraße und weiter in die Krausstraße.

FOTO: Mechthild Schneiders

FOTO: Mechthild Schneiders

FOTO: Mechthild Schneiders