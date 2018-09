Die Toten Hosen rocken den Bostalsee

Die Toten Hosen haben bei ihrem Open-Air-Konzert am Bostalsee kaum Luft nach oben gelassen. 25000 Fans feierten auch die exquisiten Supportbands von Anfang bis Ende. Heute geht es weiter.

Die Toten Hosen haben beim Start ihres zweitägigen Open-Airs den rund 25000 Besuchern am Bostalsee bei Nohfelden ordentlich eingeheizt. Neben den großen Hits und paar kantigen politischen Botschaften gab es auch hochkarätige Vorbands: So spielten am Freitag die Beatsteaks, Feine Sahne Fischfilet und Attaque 77 als Support. Am Samstag startet das Konzert mit Schmutzki, gefolgt von Triggerfinger und The Hives.

FOTO: Nicolaj Meyer

Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze.