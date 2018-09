Die Tradition des Bierbrauens in Trier

In einer Führung am Donnerstag, 27. September, 19 Uhr, erweckt das Stadtmuseum die Geschichte der Trierer Brauereien zum Leben.

Von den Anfängen in den mittelalterlichen Klöstern über die großen Trierer Brauereien Caspary und Löwenbräu bis hin zu den kleinen, aber hochwertigen Privatbrauereien der Gegenwart. Im Anschluss folgt der praktische Teil: Auf dem Kreuzgang des Simeonstifts können die Teilnehmer vier Bierkreationen der Petrusbräu-Brauerei verkosten. Eintritt: zehn Euro. Eine Anmeldung unter Telefon 0651/718-1452 oder per E-Mail an museumspaedagogik@trier.de ist erforderlich.