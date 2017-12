später lesen Trier Lyrische Texte, stimmiger Gitarrensound FOTO: Mechthild Schneiders FOTO: Mechthild Schneiders Teilen

(mehi) Premiere! Aus zwei mach fünf: Erstmals tritt Rino als Band auf. Die Gewinner des Publikumspreises des Liedermacherwettbewerbs „Sing a Song“ debütieren am Freitag, 15. Dezember, um 21 Uhr in der Villa Wuller in Trier. Die Jury fand die poetischen Texte im Zusammenspiel mit Elektro- und akustischer Gitarre „sehr stimmig“ und „musikalisch am Interessantesten“.