Die Welt des Chorgesanges in die Zukunft führen

Schweich (doth) Tonangebend ist der studierte Kirchenmusiker Johannes Klar aus Schweich. Als Regionalvorsitzender im Chorverband Rheinland-Pfalz sind unter seiner Leitung mehr als 200 Chöre mit mehreren Tausend Sängerinnen und Sängern organisiert.

Sie werden von Klar betreut, bekommen Tipps und stimmliche Weiterbildung angeboten.

"Das heißt nicht, dass in die musikalische Freiheit der einzelnen Chöre eingegriffen wird", betont Klar.

Will sich eine Formation jedoch weiterentwickeln, ist die Singgemeinschaft bei ihm an der richtigen Adresse.

Klar ist auch Dekanatskantor, leitet selbst Chöre und arbeitet seit 20 Jahren auch in der Chor- und Singausbildung in Grundschulen, denn hier findet er den potenziellen Nachwuchs. Stets ist er bestrebt, mehr klangliche Farbe in die Auftritte zu bekommen: "Das geht von der Klassik über Gospel bis zum gregorianischen Choral."

Auch Jazz-Elementen und Verschiedensprachigkeit steht der Kirchenmusiker offen gegenüber.

Sein Verband bietet beispielsweise Fortbildungen in Stimmbildung an. "Das bringt auch viel bei älteren Sängern", weiß der Kantor, wohl wissend, dass es viele überalterte Chöre gibt. Als weiteres Ehrenamt vertrat Johannes Klar 25 Jahre lang das kirchenmusikalische Personal des Bistums als Vorsitzender der Kommission des Diözesan-Arbeits- und Vertragsrechtes (Koda). "Das ist wie eine Gewerkschaft in der Zivilgesellschaft", erklärt er.

Die gesungene Musik ist sein Leben und Johannes Klar arbeitet ehrenamtlich für die Zukunft des Gesangs.

