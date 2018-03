später lesen Polizei Dieb stiehlt bei Einbruch Geld Teilen

Unbekannte sind am Mittwoch, 17. Januar, zwischen 8.30 Uhr und 13.15 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Trierer Thebäerstraße eingebrochen. Die Täter entwendeten Bargeld. Aufgrund der Spuren an der Wohnungstür gehen die Ermittler der Kriminalpolizei davon aus, dass Nachbarn Geräusche des Einbruchs gehört haben könnten.