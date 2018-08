Diebe brechen in Ferienhaus ein

Nach einem Einbruch in ein Ferienhaus in Trier-Ruwer sucht die Polizei Zeugen.

Unbekannte Täter seien zwischen dem 7. und 17. August in ein Ferienhaus im Kenner Weg in Trier-Ruwer eingebrochen, so die Polizei. Dabei hätten sie die Eingangstür des Ferienhauses mit Hilfe eines Stemmeisens aufgehebelt. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei entwendeten der oder die Täter verschiedene Gebrauchsgegenstände.

Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 0651/9779-2290 oder -2251 zu melden.