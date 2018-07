später lesen Polizei Diebe scheitern an Lenkradsperre FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Unbekannte Täter haben laut Polizei versucht, am Zurlaubener Ufer in Trier in der Nacht zum Sonntag, 22. Juli, einen Motorroller zu stehlen. Die Besitzerin hätte ihn zuvor an der ehemaligen Seilbahn abgestellt. Versuchter Rollerdiebstahl Trier Zurlaubener Ufer