Diebe stehlen Blumen und Figuren von Trierer Kindergräbern

Ausstellung, Vortrag und Gespräche

„Kindergräber – Orte zum Verweilen, Sinnen und Erinnern“ heißt eine Ausstellung, die derzeit in der Volkshochschule (VHS) Trier am Domfreihof zu sehen ist. Gezeigt werden Fotos von den liebevoll gestalteten Gräbern der Krokuswiese auf dem Trierer Hauptfriedhof. 23 Familien haben dazu berichtet, was sie bei der Gestaltung der Gräber bewegt hat. Kleine Texte neben den Fotos erläutern die Grabgestaltung. Die Ausstellung will auch Mut machen, mit Trauer umzugehen. Veranstalter ist die Selbsthilfegruppe Stiller Stern, die Aktion Sternenkinder und die Volkshochschule Trier. Infos: www.sternenkinder-trier.de

Weitere Fotos sind vom 1. Oktober bis 11. Oktober im Kultur-Kiosk im Mittelstreifen Südallee/Kaiserstraße, Höhe Abzweigung Hindenburgstraße, zu sehen. Am Donnerstag, 25. Oktober, hält die Leiterin des Grünflächenamts, Christine-Petra Schacht, um 19 Uhr in der VHS einen Vortrag unter dem Titel „Das Kindergrabfeld Krokuswiese auf dem Hauptfriedhof – ein Platz für Sternenkinder“. Nach Auskunft der Stadtverwaltung wird Schacht auch auf die Diebstähle eingehen. Am Freitag, 26. Oktober, gibt’s in der Volkshochschule am Domfreihof ab 17 Uhr dann zusätzlich ein Gesprächsangebot und um 19 Uhr eine Lesung zum Thema im Lerntreff der Stadtbibliothek.