So kann man mithelfen

Wer spontan noch ein Hilfs-Paket beisteuern möchte, kann es noch bis Samstag, 15. Dezember, im Konzer Kaufland oder bis Freitag, 14. Dezember, bei den Johannitern in der Trierer Loebstraße 15, in Hermeskeil und in Waldrach sowie in der evangelischen Kirche in Trier-Ehrang und Schweich abgeben.

Die Johanniter bitten darum, diese Packliste genau einzuhalten: zwei Kilogramm (Kg) Zucker, drei Kg Mehl, ein Kg Reis, ein Kg Nudeln, zwei Liter Speiseöl in Plastikflaschen, drei Packungen Multivitamin-Brausetabletten, drei Packungen Kekse, fünf Tafeln Schokolade, 500 Gramm Kakaogetränkpulver, zwei Duschgels, eine Handcreme, zwei Zahnbürsten, zwei Tuben Zahnpasta sowie ein kleines Geschenk für Kinder (zum Beispiel einen Malblock und Stifte).