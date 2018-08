später lesen Kriminalität Drei Frauen berauben per Trickdiebstahl eine 87-Jährige FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Opfer eines Trickdiebstahls ist eine 87-jährige Frau in ihrer Wohnung in der Franz-Georg-Straße geworden. Wie die Polizei mitteilt, geschah die Tat bereits am Donnerstag, 9. August, gegen 8.30 Uhr.