Dressurturnier auf dem Karthäuserhof in Eitelsbach

Unter der Schirmherrschaft von Frank Natus veranstaltet die Trakehner Interessengemeinschaft Moselland vom heutigen Freitag, 21. September, bis Sonntag, 23. September, ihr Dressurturnier auf der Reitanlage Kar­thäuserhof, Eitelsbach.

Umrahmt von Weinbergen bietet das Weingut und die Anlage eine idyllische Kulisse für dieses Dressurturnier. Das Spektrum reicht von Jungpferdeprüfungen über Ponyprüfungen bis hin zu Prüfungen der Klasse S*** Grand Prix de Dressage. Zu dem Turnier haben Reiter aus Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg, dem Saarland und Luxemburg ihre Teilnahme zugesagt und werden in sportlichem und fairen Miteinander um Sieg und Platzierung reiten. Die Prüfungen beginnen am Freitag und Sonntag um 10 Uhr, am Samstag ab 8 Uhr. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.