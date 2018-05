Ecke Böhmer- und Metzelstraße acht Wochen gesperrt

Anfang April haben die Bauarbeiten zur Neugestaltung des Nikolaus-Koch-Platzes begonnen. Mit dem Start der nächsten Bauphase am Mittwoch, 16. Mai, ändert sich erstmals auch die Verkehrsführung.

Die Einfahrt von der Böhmerstraße kommend in die Metzelstraße wird gesperrt. Damit die Metzelstraße weiter angefahren werden kann, wird die Einbahnstraßenregelung aufgehoben. Die Ein- und Ausfahrt der Metzelstraße erfolgt dann während der kompletten Bauphase nur noch über die Zuckerbergstraße.

Die Stadtbusse verkehren in dieser Bauphase nicht mehr über den Nikolaus-Koch-Platz. Die Haltestelle in Fahrtrichtung Süden wird in die Justizstraße vor das Amtsgericht verlegt. Die Haltestelle in der Metzelstraße wird aufgehoben. Diese Regelungen gelten voraussichtlich für einen Zeitraum von acht Wochen, die nächste Umstellung erfolgt somit Mitte Juli.