Ehranger Markt startet am Kreisel durch

Hinter der traditionsreichen Großveranstaltung stand wegen der Verkehrssituation ein Fragezeichen. Dank eines Kompromisses können die Besucher aber vom 1. bis 4. September wie gewohnt ausgiebig feiern.

Dass der Ehranger Markt dieses Jahr so wie immer am ersten Wochenende im September stattfinden würde, war lange Zeit unklar. Am gewohnten Veranstaltungeort auf der Kyllstraße am Ortseingang fließt der Verkehr nämlich inzwischen über einen neuen Kreisel. Dieser war im Vorjahr noch nicht fertiggestellt und konnte daher als Veranstaltungsfläche genutzt werden.

In diesem Jahr ist er erstmals in beide Richtungen befahrbar, was die Verkehrsplaner und Veranstalter vor ein Problem stellte.

Laut Laut Oliver Irmen, dem ersten Vorsitzenden der Gemeinschaft der Ehranger Ortsvereine (GEOV), konnte nach langer Lösungssuche schließlich zusammen mit der Stadt ein Kompromiss geschlossen werden: „Der Kreisel wird nur zum Teil bebaut, sodass er immer noch befahrbar ist.“

Da der Entschluss, dass der Markt auch in diesem Jahr an seinem gewohnten Platz über die Bühne gehen kann, erst spät gefasst wurde, musste das Festkomitee in relativ kurzer Zeit ein Programm auf die Beine stellen. Doch das gelang zum Glück in vollem Umfang.

Zwei Bühnen stehen für musikalische Unterhaltung zur Verfügung. Neben den Kirmesplatz mit verschiedensten Fahrgeschäften gibt es auch Stände, die von den Vereinen aus Ehrang geführt und organisiert werden.

Ein Höhepunkt des Marktes ist laut Irmen eine Tombola. Dort können die Besucher hochwertige Preise gewinnen, darunter als Sondergewinn eine handgehauene Skulptur des Steinmetzmeisters Henning Wirtz. Irmen sagt: „Die Skulptur wird direkt auf dem Fest von dem Steinmetz bearbeitet.“

Am Dienstag, 4. September, findet der Ehranger Markt mit dem traditionellen Feuerwerk seinen Abschluss. Laut Irmen ist der Hauptmarkttag traditionell immer der Dienstag. Mit dem Feuerwerk erreicht der Markt am Abend dann seinen Höhepunkt. Oliver Irmen: „Der Ehranger Markt hat sich über die Jahre von einem Markt zur Kirmes und zum Treffpunkt gewandelt.“ Sehen und gesehen werden, sich unterhalten, Livemusik hören und gemeinsam feiern: All das ermöglicht die Veranstaltung in entspannter Atmosphäre.