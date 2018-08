Trierer Ehrenamtsagentur sucht Flüchtlingsbegleiter

Sich in einem fremden Land zurechtzufinden kann schwer sein. Deshalb sind ehrenamtliche Flüchtlingsbegleiter außerordentlich wichtig für eine gelingende Integration. Die Ehrenamtsagentur und das Diakonische Werk des Evangelischen Kirchenkreises suchen weitere Ehrenamtliche, die Flüchtlinge begleiten. red

Die Flüchtlingszahlen sinken zwar deutschlandweit, aber der Bedarf an Unterstützung ist nach wie vor groß. Flüchtlingsbegleiter unterstützen beim Gang zu Behörden, beim Lesen wichtiger Dokumente und zum Beispiel auch beim Einkaufen. Sie tragen dazu bei, dass Flüchtlinge besser in Trier ankommen.

Die Ehrenamtsagentur und die Diakonie lassen die Begleiter bei dieser Aufgabe nicht alleine: Am Samstag, 1. September, gibt’s von 9 bis 13.30 Uhr eine Schulung in den Räumlichkeiten der Ehrenamtsagentur in der Gartenfeldstraße 22. Themen sind Möglichkeiten und Grenzen bei der Arbeit mit Geflüchteten, interkulturelle Kompetenz und rechtliche Grundlagen im Asylrecht. Am Samstag, 15. September, folgen dann von 9 bis 15 Uhr in den Räumlichkeiten der Diakonie, Theobaldstraße 10, diese Themen: Traumatisierung und ihre Folgen, interkulturelle Kommunikation sowie Ausbildung und Arbeit.

Die Schulung ist kostenlos. Teilnehmer erhalten ein Zertifikat und wenn sie aktiv Flüchtlinge begleiten, einen entsprechenden Flüchtlingsbegleiterausweis. Neben der Schulung wird die ehrenamtliche Arbeit durch Austauschtreffen, Informationsabende und Supervision unterstützt.

Anmeldung bei der Ehrenamtsagentur: Telefon: 0651/9120702, E-Mail:

rainer.freischmidt@­ehrenamtsagentur-trier.de