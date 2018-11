Ehrung für Trierer Chor auf Landesebene

Der Trierer Chor über Brücken ist beim KultDing der Lotto Rheinland-Pfalz Stiftung in Koblenz mit dem dritten Preis ausgezeichnet worden. Der Preis wurde erstmals für beispielhafte soziokulturelle Projekte mit Kindern und Jugendlichen in Rheinland-Pfalz verliehen (TV vom 17. November). Der dritte Platz ist mit 1500 Euro dotiert.

Gestartet 2011 als Kooperation zwischen der Kurfürst-Balduin-Realschule Plus in Trier-West und der Egbert Grundschule in Trier-Ost, hat sich der Chor über Brücken von Anfang an auf die Fahnen geschrieben, Kinder und Jugendliche aus unterschiedlichen Stadtteilen und mit sehr unterschiedlichem familiärem und sozialem Hintergrund miteinander zu verbinden. Mittlerweile ist der Chor auf fast 200 Sänger angewachsen, die in den beiden Kooperationsschulen und fünf freien Kursen miteinander musizieren. Geprobt wird getrennt. Auftritte, Chorfreizeiten und Aktivitäten finden gemeinsam statt.

Zu den Kinder- und Jugendchorgruppen ist auch ein Eltern- und Lehrerchor gekommen, in dem Eltern der Chorkinder sowie Lehrer der beteiligten Kooperationsschulen gemeinsam singen. Kulturelle Bildung durch gemeinsames Musizieren und Musik-Erleben, Durchmischung der Generationen und ein barrierefreier Zugang zu den Angeboten des Chores zum Beispiel über kostenlose Teilnahme am Chor und Finanzierung der Freizeiten: Der Chor bietet Musik für alle.

Den ersten Preis verlieh die Lotto Stiftung an die Kunstwerkstatt Bad Kreuznach, der zweite Preis ging an die Jugendkunstwerkstatt Koblenz mit ihrem Circus Bambini. Kooperationspartnerin von KultDing ist die Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur & Kulturpädagogik Rheinland-Pfalz.

