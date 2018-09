Ein Helm für Baby Tim

Interessengemeinschaft Eifelbiker

Entstanden ist die Interessengemeinschaft Eifelbiker – Biker helfen Kindern e.V. ursprünglich aus dem Eifeler Bikerstammtisch „Highlander-Motorradtourer-Eifel“. Erst hatten sich ein paar Motorradfahrer traditionell am langen Fronleichnam-Wochenende am alten Bahnhof in Lissendorf (Landkreis Vulkaneifel) ) getroffen. Heute sind das familiäre Bikerwochenende „Biker Week“ und „Rock om Berg“ beliebte Veranstaltungen. Am Lagerfeuer sei vor mehr als zehn Jahren beschlossen worden, den Erlös der „Biker Week“ krebskranken, behinderten und in Not geratenen Kindern in der Region Eifel – Ardennen zu spenden. Die Geburtsstunde der Interessengemeinschaft. „Moped fahren, Spaß haben, Party machen und helfen“, sagt Michel Schmitz, sei das Motto der Eifelbiker. Aktuell hat der Verein 42 Mitglieder.

www.ig-eifelbiker.de