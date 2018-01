später lesen Vereine Eifelverein Trier: Neues Programm Teilen

Das neue Jahresheft der Ortsgruppe Trier des Eifelvereins ist frisch erschienen Es weist wieder eine große Fülle an Angeboten auf, sowohl an Tageswanderungen als auch an mehrtägigen Touren unterschiedlicher Art. Dazu zählen Wanderwochen in der Rhön, im Tannheimer Tal, im Allgäu, Südschwarzwald und Thüringer sowie Teutoburger Wald, in der Pfalz und in den Rhodopen, außerdem drei Tage im Ahrtal und auf der Eifelleiter. Weitere Angebote:Städtereisen nach Wien und Marrakesch.