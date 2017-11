Ein Abend voller Emotionen

Die Big Band Art of Music lädt am 9. Dezember zum Benefizkonzert in die Europahalle ein. Mit dabei sind unter anderem Steff Becker, Kerstin Bauer und Youri Menna.

Trier (red) "Emotion" ist ein bekanntes und beliebtes Benefizkonzert in der Trierer Vorweihnachtszeit. Seit 2005 wurden in der immer ausverkauften Europahalle mehr als 12 000 Besucher mit insgesamt 24 Stunden Musik begeistert.

Durch den Verkauf der Eintrittskarten und Spenden kamen der Integrativen Kita Haus Tobias in Trier mehr als 70 000 Euro zugute.

Die Big Band Art of Music ist zum Klassiker in der rheinland-pfälzischen Konzertlandschaft aufgestiegen.

Am Samstag, 9. Dezember, 20 Uhr, findet unter dem Motto "Art of Music presents Great Ballads & Love Songs" das Konzert als Broadway-, Soul-, Pop- und Hollywood-Gala in der Europahalle in Trier statt.

Aus diesem Anlass holen sich die 19 Musikerinnen und Musiker der Big Band Verstärkung aus der regionalen und sogar internationalen Musikszene. Mit der Sopranistin Kerstin Bauer (die bereits in der Carnegie Hall in New York gastierte und Ensemblemitglied von "Das Phantom der Oper" in Oberhausen war) und dem Songwriter Youri Menna aus Paris setzt das Team um Orchesterchef Christian Botzet auf neue Akzente. Außerdem werden musikalische Größen wie die Sängerinnen Shirley Winter und Katharina Scherer, die Sänger Steff Becker, Daniel Bukowski und Christian Schmitt, der Gitarrist und Vokalist Werner Hertz sowie der Trompeter Markus Stoll ihr Publikum begeistern. Für die zarten Zwischentöne sorgen die filigranen Streicher der Formation Largo.

Tickets gibt es unter <%LINK auto="true" href="http://www.ticket.volksfreund.de" text="www.ticket.volksfreund.de" class="more"%> , unter der Tickethotline 0651/7199-996 und im TV-Service-Center Trier (Neustraße 91).

