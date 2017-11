Ein Tag im Zeichen des Barock

(red) In gleich zwei Konzerten wurden jüngst ausgewählte Werke des Barock präsentiert. Das Kammerorchester des Bischöflichen Angela-Merici-Gymnasiums (Bild) unter der Leitung von Lea Sobbe spielte in der eigenen Aula Kompositionen von Corelli, Mancini, Fontana, Vivaldi und Purcell. Als Solistinnen traten auf: Hannah Schmitt und Franziska Wonnebauer (Violine), Eva Knippertz, Lea Reutlinger und Charlotte Veit (Violoncello), Louisa Sieveke und Lea Sobbe (Flöten) sowie Liselotte Krämer (Oboe).

Das zweite Konzert des Tages folgte in der Jesuitenkirche. Dort stellte das junge Basler Ensemble Lea Sobbe (Blockflöte), Clara Rada Gómez (Violoncello) und Andreas Westermann (Cembalo) Barockwerke verschiedener Stile und Herkunftsländer einander gegenüber.

Foto: Sinan Narin