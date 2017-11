Tankstelle Jürgen Lehder Trier

Zu Berichten über den bevorstehenden Bürgerentscheid zur Aral-Tankstelle in der Trierer Ostallee:



Ich finde die Abstimmung wichtig. Seit Jahrzehnten gibt es die Tankstelle in der Trierer Ostallee. Meiner Meinung nach gehört sie auch in einen vierspurigen Alleenring. Ehe der neue Baudezernent sich um diese große Bausünde kümmerte, störte dies keinen. In Gutsherrenmanier legte er fest: Die Tankstelle muss weichen!

Professor Dieter Sadowski ist überzeugt, dass die Stadt kühlende und absorbierende Flächen braucht. Dem stimme ich zu, frage mich aber, was dieser 20 Meter lange Streifen der Stadt hilft? Ein Tropfen auf den heißen Stein!

Leider vermisse ich bei anderen Themen, dass sich jemand mal zu Wort meldet. Wenn an einer Stelle ein Neubaugebiet von 30 Hektar entstehen soll, wie auf dem Brubacher Hof, steigt durch das Kappen der Frischluftzufuhr die Gefahr von Luftverschmutzung, Smog und Feinstaub um ein Vielfaches. Weder Nabu noch BUND melden sich hier groß!

Jürgen Lehder

Trier