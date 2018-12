Premiere in Trier: Auf dem Viehmarkt bringt das „Weihnachten der Kulturen“ verschiedene Nationen und deren Kulturen zusammen. Von Katja Bernardy

Zehn Holzbuden – Maffe, Calzone Rotos und Glühwein werden darin zubereitet oder Strickmützen, Tischdecken und Plätzchen feil geboten. Unter einem Pavillon wechseln sich Musiker ab, darunter afrikanische Trommler und sonntags der Trierer Tenor Thomas Kießling. Zum Auftakt am Freitagabend trotzten einige Besucher dem Dauerregen.

„Hier geht es um eine Nachricht“, sagt Güll Temizsoy, 36, Geschäftsführerin des Shems am Viehmarkt. „Um ein friedliches Zusammenleben.“ Gemeinsam mit Güner Agidogan, 26, in Boppard geboren, jetzt VWL-Student in Trier, hatte sie die Idee, den Platz am zweiten Adventswochenende zu beleben. Die Stadt habe den Plan von Anfang an unterstützt, sagt Agidonan.

Viele haben mitgeholfen, auch dass Gäste Kulinarisches aus Ländern wie der Türkei, Mexiko oder dem Senegal probieren können. Temizsoys Mutter Selvi hat stundenlang Icli Klöße aus Bulgur und Reis gefüllt, und Emine Karaca hat sogar vier Tage damit verbracht, 30 Kilo Manti zu formen. „Türkische Tortellini“, erklärt jemand am Stand.

Denn beim Weihnachten der Kulturen geht es vor allem darum, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das geht bekanntlich besonders gut beim Essen. Diouf, 33, aus Senegal erklärt, dass die meisten Gerichte wie Maffe oder Yasso in seinem Heimatland serviert werden und er erzählt: „Obwohl wir Muslime sind, haben wir Weihnachten gefeiert, mit einem Baum aus Plastik und Lichterkette.“

Wer gut in der Schule war, habe drei Geschenke, die anderen nur eins bekommen. Diouf hat 23 Geschwister, sein Vater drei Frauen. „Weihnachten haben alle zusammen gefeiert.“ Ein paar Meter weiter reichen die Betreiber des Standes des Vereins „Für ein buntes Trier“ zum Flyer Waffeln. Auch ihre Botschaft unterstreicht die Idee des internationalen Weihnachtsmarktes.