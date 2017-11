Trier (red) Das Medien- und IT-Netzwerk Trier-Luxemburg (mitl) veranstaltet von Freitag, 8. Dezember, bis Sonntag, 10. Dezember ein Startup-Weekend. Wer ein Unternehmen gründen will, kann aus seiner Geschäftsidee einen konkreten Plan zur Gründung entwickeln.

Unterstützt von Mentoren dreht sich alles um Entwicklung, Recht, Marketing und Finanzierung. Am Ende prämiert eine Jury das erfolgreichste Team. Die Gewinner werden mit Beratungsdienstleistungen prämiert. Das Wochenende beginnt am Freitag um 18 Uhr im CoWorkingSpace, Bobinethöfe 38 in Trier. Anmeldung noch bis zum 7. Dezember per E-Mail an gruender@mitl-netzwerk.eu