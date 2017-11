Einbahnverkehr in der Güterstraße

(bel) Wer aus der Trierer Gartenfeldstraße links in die Güterstraße abbiegen will, muss zur Zeit eine Umleitung in Kauf nehmen: über die Agritius- und die Bergstraße. Im Abschnitt zwischen Gartenfeldstraße und Bergstraße gilt in der Güterstraße eine Einbahnregelung. Augenscheinlich wird das Geländer neben den Bahngleisen erneuert. Die Bahn konnte auf Anfrage allerdings nicht sagen, was dort genau gearbeitet wird und für wie lange. Laut Stadtsprecher Michael Schmitz ist die Sperrung für die Zeit bis zum 15. Dezember beantragt - spätestens dann ist die Straße voraussichtlich wieder frei.

TV-Foto: Verona Kerl