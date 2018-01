später lesen Polizei Einbrecher in Trier auf frischer Tat ertappt FOTO: Friedemann Vetter / TV FOTO: Friedemann Vetter / TV Teilen

Twittern

Teilen



Die Polizei Trier hat in der Nacht zum Donnerstag zwei Männer bei einem Einbruch in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Nagelstraße überrascht und die Verdächtigen festgenommen. Sie sollen gerade dabei gewesen sein, einen Tresor abzutransportieren.